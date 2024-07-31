Пименов считает, что «Динамо» лучше «Спартака» готово к матчу Кубка России

Руслан Пименов, в прошлом игрок «Динамо», высказался о предстоящем матче «бело-голубых» со «Спартаком».

Напомним, «Спартак» и «Динамо» проведут встречу 1-го тура группового этапа Кубка России сегодня, 31 июля, старт игры запланирован на 18:30 по столичному времени.

- В этом матче будет ротация состава у обеих команд. Но мне кажется, что «Динамо» обладает лучшей готовностью перед матчем, - передаёт слова Пименова «Чемпионат».

Напомним, в прошлом сезоне московские коллективы три раза встречались в Кубке России, дважды победили «красно-белые» и один раз – «бело-голубые».

В новом сезоне РПЛ «Динамо» одержало две победы в двух матчах, «Спартак» же уступил в стартовом туре «Оренбургу» (0:2), после чего уверенно обыграл «Химки» (3:1).