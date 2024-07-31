Карпукас: «Локомотив» мог забить больше «Ростову»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал результат поединка против «Ростова» в Кубке России. «Железнодорожники» одержали минимальную победу со счетом 1:0.
«Мы могли забивать больше, но хорошо, что выиграли, набрали первые три очка в Кубке. Поздравляю болельщиков и нас всех. Желаю не останавливаться на этом», - передает слова Карпукаса Metaratings.ru.
Следующий поединок подопечные Михаила Галактионова сыграют в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. «Локомотив» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Матч состоится 4 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.
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