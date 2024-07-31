Чернов рассказал, чего не хватило «Ростову» в матче с «Локомотивом»

Футболист «Ростова» Евгений Чернов в разговоре с представителями СМИ объяснил отсутствие голевых шансов во вчерашнем кубковом поединке против столичного «Локомотива».

«Во втором тайме владели мячом, но не создавали моментов. Где-то не хватало последнего паса, последней подачи. Так, вроде доходили, но, к сожалению, без агрессии», - передает слова защитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча состоялась в Москве и завершилась минимальным поражением «Ростова» со счетом 0:1. В следующем матче Кубка страны «жёлто-синие» сыграют с «Химками», а «железнодорожникам» будет противостоять «Оренбург».