Волков: «Игра с «Факелом» не была лёгкой»

Серегей Волков, игрок «сине-бело-голубых», высказался после победы над «Факелом» в Кубке России.

Встреча прошла во вторник и завершилась крупной победой команды Сергея Семака – 3:0.

- Я бы не сказал, что сопротивление соперника было не самым сильным. «Факел» играл на контратаках и действовал от обороны. Мы выложились на 100% своих возможностей, поэтому и показалось, что игра была лёгкой. Всегда будем играть на победу, - сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

Свой следующий матч в Кубке России клуб с берегов Невы проведёт 14 августа – соперником «Зенита» станет «Рубин». В РПЛ «сине-бело-голубые» в третьем туре сыграют против «Ростова», матч состоится 3 августа, старт – в 17:30 по мск.