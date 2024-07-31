Чернов назвал цель «Ростова» в Кубке России

Защитник Евгений Чернов, выступающий за «Ростов», рассказал о цели своей команды в новом розыгрыше Кубка России.

«Цель всегда одна - выходить на следующий матч и стараться его выиграть. Мы выходим побеждать. От каждого матча отталкиваемся с этим настроем», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом туре групповой стадии Кубка страны «Ростов» на выезде потерпел минимальное поражение от столичного «Локомотива» со счетом 0:1.

Следующий кубковый поединок подопечные Валерия Карпина сыграют против подмосковных «Химок» 13 августа, начало – 20:00 мск.