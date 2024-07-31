Изидор – о победе над «Факелом»: «Мы счастливы, потому что победа - самое важное»

Вильсон Изидор, игрок «сине-бело-голубых», дал свой комментарий после победы над «Факелом» в Кубке России.

Во вторник «Зенит» принимал воронежский коллектив в 1-м туре группового этапа Кубка страны и одержал победу со счётом 3:0, Изидор отметился одним забитым мячом.

- Лёгких игр вообще-то не бывает, но сегодня мы действительно хорошо себя показали, простите за мой французский (смеётся). В общем, мы счастливы, потому что победа - самое важное. Будем готовиться к «Ростову», - сказал Изидор в интервью клубной пресс-службе.

«Зенит» в этом сезоне провёл уже четыре официальных матча – команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» в OLIMPBET Суперкубке России, выиграла два матча РПЛ и одолела «Факел» в Кубке. В третьем туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов», игра пройдёт 3 августа и стартует в 17:30 по мск.