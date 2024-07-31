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Мор назвал улучшение в игре ЦСКА после ухода Федотова

31 Июля 2024 • 10:00 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор дал комментарий в преддверии кубкового матча между столичным ЦСКА и «Краснодаром».

«Есть такое ощущение, что до сих пор команду тренирует Федотов. Отличие в лучшую сторону - команда не проседает в концовке. Они избавились от этой болезни, когда отдавали инициативу сопернику», - поделился мыслями Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что кубковая встреча ЦСКА и «Краснодара» состоится в среду, 31 июля. Стартовый свисток на домашнем стадионе «быков» прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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