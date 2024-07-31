Мор назвал улучшение в игре ЦСКА после ухода Федотова

«Есть такое ощущение, что до сих пор команду тренирует Федотов. Отличие в лучшую сторону - команда не проседает в концовке. Они избавились от этой болезни, когда отдавали инициативу сопернику», - поделился мыслями Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».