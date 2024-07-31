Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру Вадима Ракова и высказался об отмененном мяче Ильи Самошникова, которому отдавал голевой пас. «Железнодорожники» во вторник в кубковом матче обыграли «Ростов» (1:0).

- Вадим Раков забил мяч «Ростову». Он, как и вы, молодой футболист. Как оцените его игру?

- Я очень рад за него. Мы с ним были в академии, всегда играли в одной команде. Надеюсь, этот гол придаст ему уверенности, и у него хорошо пойдет дальше.

- Насколько у Ракова высокий потенциал?

- Максимально высокий. Если он будет так же продолжать работать и пользоваться своими шансами, то вырастет в очень сильного футболиста.

- Вы чувствуете, что Галактионов доверяет молодежи?

- Да. Если посмотреть на состав, на скамейку, то можно сказать, что доверяет, раз выпускает ребят на поле.

- Как вы восприняли отмененный гол Самошникова, которому отдали голевой пас?

- Расстроился, конечно. Неплохая передача была, но надеюсь, у меня все голевые передачи еще впереди.

Елена Григорьевская