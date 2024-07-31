Ненахов: «Нам надо хорошо поработать над реализацией»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Ростовом» (победа 1:0).

- Судя по тому, как складывалась игра, счет должен был быть крупнее. Согласны?

- Да. Но уже начиная с «Динамо» у нас не получается реализовать все свои шансы. Хотя моментов создаем много. Нужно хорошо поработать над реализацией. А голы придут. Но наша команда в целом хорошо смотрится. Думаю, никто не скажет, что мы играем в оборонительный футбол или плохо выглядим. Поэтому надо работать дальше.

- Вы говорили, что у «Локомотива» была несыгранность в обороне. Это удалось решить или все в процессе?

- Нам просто надо сыграться. Это нормально. Обычно обороне требуется два-три матча на это, потому что на сборах у нас всегда тасовался состав. Но я считаю, что мы сыгрываемся.

- Пришлось понервничать в концовке матча с «Ростовом», когда судья пошел просматривать ВАР?

- Конечно. Это всегда нервно. В последнее время ВАР не на нашей стороне. Хорошо, что пенальти не поставили, но там и правда не было фола. Как мне показалось, больше нарушал правила Комличенко.

- Как вам ростовчане?

- Они всегда интересно играют в футбол. Хорошо выходят из обороны, создают много моментов. Хорошо, что нам удалось ничего не дать создать этому сопернику.

- Следите за ситуаций с Маркиньосом, который то переходит в «Локомотив», то не переходит?

- Даже не знаю, кто к нам переходит. Мне без разницы. Смотрим на тех ребят, которые сейчас есть у нас в обойме.

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Елена Григорьевская