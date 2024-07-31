Горшков прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом»

Защитник петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался о домашней победе над воронежским «Факелом» (3:0) в матче групповой стадии Кубка России сезона-2024/2025.

«Очень рад, что победили, хотя игра складывалась сначала сложно - не могли нащупать моменты. Хорошо, что сломили сопротивление и довели дело до победы», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

«Зенит» успешно выступает и в чемпионате страны. После двух проведенных туров петербургский коллектив с шестью баллами занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матче «сине-бело-голубые» встретятся на своем поле с «Ростовом».