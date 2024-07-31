Адамов высказался о победе «Зенита» над «Факелом»

Страж ворот петербургского «Зенита» Денис Адамов пообщался с представителями СМИ после кубкового матча с воронежским «Факелом». Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:0.
«Впечатления от матча с «Факелом» отличные, особенно от победы дома. Что касается игры, то она долго тянулась, но самое главное, что выиграли и порадовали болельщиков», - передает слова вратаря «Чемпионат».
В следующем матче подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе встретятся с «Ростовом». Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 3 августа.
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