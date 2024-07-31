Игрок «Факела» прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Хавбек воронежского «Факела» Ильнур Альшин высказался о гостевом поражении от петербургского «Зенита» в матче групповой стадии Кубка России. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «сине-бело-голубых».
«Отрицательный результат для нас, я расстроен. Естественно, «Зенит» играл первым номером, а мы - вторым. Они больше владели инициативой и мячом, создавая моменты», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Стоит отметить, что петербургский клуб является действующим обладателем кубка России.
Следующий поединок команда Сергея Семака сыграет против «Ростова» в рамках третьего тура Премьер-лиги.
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