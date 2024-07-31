Тренер «Локомотива» Галактионов раскритиковал работу VAR

Наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов пообщался с журналистами на тему системы VAR после кубкового матча с «Ростовом». Москвичи одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол под занавес встречи забил Раков.

«Практически каждый эпизод рассматривается в VAR. Это снижает интенсивность, скорость игры. Много времени тратится на это. Если здесь мы немножко поправим, то скорости увеличатся у нас», - передает слова главного тренера пресс-служба «железнодорожников».

По итогам двух туров Премьер-лиги «Локомотив» занимает шестое место. В следующем поединке команде Галактионова будет противостоять грозненский «Ахмат».