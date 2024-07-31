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Кубок России

Аршавин прокомментировал новую крупную победу «Зенита»

31 Июля 2024 • 07:42 Комментировать

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о крупной победе петербургского «Зенита» над воронежским «Факелом» в матче групповой стадии Кубка России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 3:0.

«Дежурная победа. Нужно отдать должное «Факелу», который терпел, стараясь сохранять структуру игры. Они только в последние 10 минут «полетели». «Зенит» получил то, что хотел, а «Факел» - то, что ожидал», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в чемпионате России «Зенит» занимает первое место после двух туров. В следующем матче питерцы на своем поле сыграют против «Ростова».

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