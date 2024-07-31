«Краснодар» – ЦСКА: Возможные стартовые составы от Николича и Мусаева на матч Кубка России

В первом туре группы С Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА сыграет в гостях у «Краснодара». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на этот матч.

«Краснодар»: Дюпин, Оласа, Кайо, Коста, Олусегун, Кривцов, Черников, Виктор Са, Сперцян, Козлов, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Агапов, Виллиан Роша, Дивеев, Гайич, Бистрович, Обляков, Давила, Жемалетдинов, Мусаев.

В чемпионате России «Краснодар» сыграл с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0), а ЦСКА – с «Ростовом» (0:0) и «Пари НН» (3:0). Ещё раньше «Краснодар» проиграл Суперкубок «Зениту» (2:4).

Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдёт сегодня, 31 июля, в 21:00, на стадионе «Краснодар». Текстовая онлайн-трансляция этой встречи будет доступна по данной ссылке.

Кирилл Иванцов