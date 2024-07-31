«Спартак» – «Динамо»: Вероятные стартовые составы на первое московское дерби Станковича

В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится столичное дерби «Спартака» и «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Маслов, Чернов, Денисов, Пруцев, Мартинс, Медина, Барко, Виллиан Жозе, Бонгонда.

«Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Лепский, Майсторович, Даса, Кутицкий, Гагнидзе, Макаров, Бителло, Гладышев, Грулёв.

Предполагается ротация. «Спартак» в прошедших матчах чемпионата России проиграл «Оренбургу» (0:2) и победил «Химки» (3:1), тогда как «Динамо» с таким же счётом разобралось с «Факелом» и «Локомотивом».

12 июля «Динамо» и «Спартак» провели между собой товарищеский матч на «ВТБ Арене». Игровое время закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «бело-голубые» со счётом 5:4.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдёт сегодня, 31 июля. Начало встречи –в 18:30. Место проведения игры – «Лукойл Арена». За ходом событий на поле можно будет следить здесь в текстовой трансляции.

Кирилл Иванцов