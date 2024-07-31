Черевченко: «Буду сейчас разговаривать с тем человеком, который занимается стандартами в команде»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Поражение - неприятная история. Что-то положительное для себя по результатам этих 90 минут можете вынести? Или это такой матч, когда что-то хорошее трудно сказать про игру своей команды?

- Положительное? Конечно, можно. Ребята молодые, некоторые в первый раз вышли на поле и очень здорово сыграли, к ним вообще претензий нет. А то, что проиграли, - два стандарта и два гола, уже тяжелее против «Зенита», тяжело отыгрываться. Плюс удаление. Моменты были у нас, могли сравнять при счете 0:1, и тогда бы игра по-другому развернулась бы. С «Зенитом» надо было больше атаковать и сыграть получше в контратаке. Выходы были хорошие, но хладнокровия не хватает и мастерства.

- Вы сказали про пропущенные голы со стандартов, два мяча из трех как раз со стандартов. Видите ли вы какую-то закономерность в этом или нет?

- Закономерность? Я сейчас с тренером поговорил, он у нас занимается стандартами, потому что мы два гола пропустили. У нас любой стандарт в наши ворота, мне кажется, это пенальти.

- Почему так происходит?

- Почему? Буду сейчас разговаривать с тем человеком, который занимается стандартами в команде.

- Очень ограниченная у вас была скамейка. Те замены, которые вы делали по ходу встречи, изначально были запланированы или игра диктовала?

- Изначально. Мы же изначально перед игрой планируем замены, на какой минуте. Может, конечно, это не совсем сбывается. Но то, что мы планируем, так и делаем.

- Второй тайм с точки зрения моментов - у «Факела» были моменты. Есть ли проблемы с реализацией? С учетом того, что три матча и один забитый мяч.

- Реализация у нас и в том году была, к сожалению. Надо исправлять как-то эту ситуацию.

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- Сейчас, когда позади «Динамо» и «Зенит», а впереди «Краснодар», буквально через несколько дней. Насколько трудная ситуация, на ваш взгляд, для команды?

- Из любой ситуации можно выходить, поэтому мы пока особо на эту тему не обсуждали в таком плане, что все пропало. Из любой ситуации надо выходить с высокоподнятой головой.