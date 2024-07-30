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Семак: «Выход Вендела и Глушенкова был незапланированным»

30 Июля 2024 • 23:39 Комментировать
Зенит
3:0
Факел

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- С точки зрения уровня игры вашей команды в таком сочетании, не совсем привычном, насколько вы довольны?

- Чем-то доволен, чем-то не доволен. Конечно, пришлось сегодня вскрывать достаточно насыщенную группу обороны соперника, не всегда это получалось, особенно в первом тайме. С командой, которая играет так низко, нужны правильные взаимодействия и нестандартные действия, нужны обыгрыши, поэтому в первом тайме, что у нас было, было больше в переходных фазах. Что касается позиционной атаки, наверное, все-таки сказалось отсутствие взаимодействия игроков, которые вышли сегодня. Будем работать, для нас хорошая пища для размышления.

- Два забитых мяча со стандарта - это плод работы или стечение обстоятельств? Как оценить с вашей точки зрения?

- Что касается первого мяча, конечно, хорошая передача и хорошее движение. Это плод взаимодействий и качественной передачи. Во втором момент автогол, конечно, здесь доля удачи была на нашей стороне. Что касается уже концовки матча, конечно, у нас было очень много моментов для того, чтобы контратаковать, пространство появилось. Но, к сожалению, не всегда правильно пользовались  теми моментами, которые были. Могли создавать больше.

- Выход Васильева в перерыве вместо Барриоса - насколько он изначально был запланирован? Эти 45 минут Дмитрия, по вашим ощущениям, как?

- Сегодня растерялся, очень много было брака, грубых ошибок, что ему несвойственно. Наверное, волнение и возраст. Нужно играть, чтобы меньше ошибаться. Что касается качества, оно у него есть, работы с мячом. Но нужно много работать в переходных фазах и в обороне, учиться лучше отбирать мячи. Талант есть, нужно его развивать.

- Глушенков и Вендел, их появление на поле на 65-й минуте дуплетом - это запланированная история с учетом того, что пока тот же Максим пока менее привычен к вашим требованиям?

- Нет, не запланированная. Это уже по ходу матча, когда, на мой взгляд, нам не хватало качества в центре поля, и нужно было, чтобы вышли игроки, которые все-таки могли с одной стороны, наладить игру позиционную и более правильно контролировать ход матча, плюс больше креатива. С выходом Вендела и Глушенкова качественных действий у нас стало гораздо больше.

- Ерохин - забитый гол и очень большой объем работы. Та форма и состояние, в котором Александр находится, насколько для вас это сюрприз? Все-таки он такой опытный футболист уже.

- Не сюрприз, он и в прошлом сезоне помогал, и в этом сезоне, начиная с матчем, которые в подготовительный период мы проводили, он забивал и играл хорошо. Поэтому заслуживает выходить в стартовом составе, выходит еще с капитанской повязкой. Это говорит о его отношении к делу и профессионализме. Конечно, все мы за него отдельно рады.

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Евро-Футбол.Ру,
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