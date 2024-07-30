Ташуев: «Как бы у «Зенита» эйфория не началась»

Российский тренер и эксперт Сергей Ташуев прокомментировал очередной успех питерского «Зенита». В первом официальном домашнем сезона команда Сергея Семака разгромила «Факел» (3:0) в рамках группового этапа Кубка России.

«Сейчас у Сергея Семака могут появиться проблемы, как бы не возникла эйфория. Не думаю, что у «Зенита» будет все просто, на данный момент для них все складывается слишком легко», - говорит Ташуев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» победил в четвёртом официальном матче подряд. Ранее у питерцев зафиксирована победа в OLIMPBET Суперкубке России и две разгромные победы подряд в рамках первого и второго туров РПЛ.