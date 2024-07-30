Гол Изидора – 200-й для «Зенита» в Кубке России

Юбилейным достижением отметился Вильсон Изидор. Нападающий «Зенита» поразил ворота «Факела» во вторничной игре между командами в рамках группового этапа Кубка России. В активе Вильсона – третий гол в ворота «огнеопасных».

Как отмечает «Цифроскоп», Изидор стал автором 200 по счёту гола «Зенита» в истории Кубка России.

Напомним, что «Зенит» является действующим обладателем трофея. В начале прошлого июня питерцы обыграли в финале турнира «Балтику».

Больше подробностей о матче «Зенита» с «Факелом» - в нашем отчёте. «Факел», к слову, потерпел своё третье подряд поражение в новом сезоне.