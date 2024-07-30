Двумя угловыми резерв «Зенита» разобрался с «Факелом» в Кубке России

«Зенит» и «Факел» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч первого тура группового этапа состоялся 30 июля на стадионе «Газпром Арена».
|(1:0) Ерохин Александр25'
|(2:0) Черов Василий
|(3:0) Изидор Вильсон84'
Забьёт ли «Зенит» снова четыре мяча? Пожалуй, перед домашней игрой против «Факела» стоял только такой вопрос, интриги о победах и борьбе не витают. «Зенит» в новом сезоне выиграл три матча из трёх, в каждом забив четыре гол, старт в РПЛ вовсе получился одинаковым – дважды по 4:0. На игру Кубка России Сергей Семак отрядил резерв: Мостовой, Сергеев, Мантуан, Артур, Ерохин.
Только Вильмар Барриос напоминал «Факелу» об основном составе «Зенита». Но хватило и резервистов, гости не рискнули бороться за инициативу. Чемпион и этим составом постепенно захватил инициативу, стал давить в позиционных атаках. Моменты же стали приходить к середине тайма. Сергеев выцарапал мяч на левому краю, прострелил в штрафную площадь, где Гутаво Мантуан мяч остановил и пробил из-под защитника в ближнюю «девятку». Гудиев смахнул сферу за лицевую, выручив «Факел».
«Зенит» особо много не создавал, но три угловых заработать успел. Стандарты намекали, сто скоро у «Факела» будут проблемы. Так и получилось. В середине первого тайма от правого угла поля Густаво Мантуан закрутил на линию вратарской, где Ерохин продавил Ильина и пробил над рукой Гудиева – 1:0. И это был не последний голевой стандарт.
В перерыве Семак заменил и Барриоса, выпустив Васильева. Состав «Зенита» стал полностью резервным. Черевченко же выпустил Моцпана и Маркова, через семь минут об этом пожалев. Как раз Евгений оказался на ударной позиции после потери Васильева и обостряющей передачи Брахими. Бил форвард со всей силы в ближний угол, но в створ попасть не сумел.
Довольно скучную игру прервал флэшбек из первой половины встречи. Прошло 25 минут с начала тайма, «Зенит» вновь подал угловой и забил. Только в этот раз подачу от угла поля исполнил Артур, а по своим воротам пробил Черов, смущённый борьбой с Нино – 2:0. Удивительно, что «Зенит» забил два гола с угловых ударов на 25-й минуте каждого тайма. Эта математика «Факел» покорила, хотя команда Черевченко особо и не убивалась в этом матче. В концовке хозяева ещё и разгром оформили. Глушенков мягким навесом нашёл Ерохин. Удар Александра в кошачьем прыжке парировал Гудиев, но на добивании сработал Изидор - 3:0. Через пару минут Гудиев вновь отразил мяч на Изидора и случился четвёртый гол, но засчитан он не был из-за офсайда у француза. А гости ещё и в меньшинстве остались, когда Багамаев срубил Глушенкова, рвавшегося в контратаку. Событийная концовка матча.
«Зенит» не забил четыре мяча впервые в сезоне, но и эта победа оказалась разгромной. Резерв Семака с победы начал защиту Кубка России, обыграв «Факел» в первом матче группового этапа.
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