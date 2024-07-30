Двумя угловыми резерв «Зенита» разобрался с «Факелом» в Кубке России

«Зенит» и «Факел» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч первого тура группового этапа состоялся 30 июля на стадионе «Газпром Арена».

Забьёт ли «Зенит» снова четыре мяча? Пожалуй, перед домашней игрой против «Факела» стоял только такой вопрос, интриги о победах и борьбе не витают. «Зенит» в новом сезоне выиграл три матча из трёх, в каждом забив четыре гол, старт в РПЛ вовсе получился одинаковым – дважды по 4:0. На игру Кубка России Сергей Семак отрядил резерв: Мостовой, Сергеев, Мантуан, Артур, Ерохин.

Только Вильмар Барриос напоминал «Факелу» об основном составе «Зенита». Но хватило и резервистов, гости не рискнули бороться за инициативу. Чемпион и этим составом постепенно захватил инициативу, стал давить в позиционных атаках. Моменты же стали приходить к середине тайма. Сергеев выцарапал мяч на левому краю, прострелил в штрафную площадь, где Гутаво Мантуан мяч остановил и пробил из-под защитника в ближнюю «девятку». Гудиев смахнул сферу за лицевую, выручив «Факел».

«Зенит» особо много не создавал, но три угловых заработать успел. Стандарты намекали, сто скоро у «Факела» будут проблемы. Так и получилось. В середине первого тайма от правого угла поля Густаво Мантуан закрутил на линию вратарской, где Ерохин продавил Ильина и пробил над рукой Гудиева – 1:0. И это был не последний голевой стандарт.

В перерыве Семак заменил и Барриоса, выпустив Васильева. Состав «Зенита» стал полностью резервным. Черевченко же выпустил Моцпана и Маркова, через семь минут об этом пожалев. Как раз Евгений оказался на ударной позиции после потери Васильева и обостряющей передачи Брахими. Бил форвард со всей силы в ближний угол, но в створ попасть не сумел.

Довольно скучную игру прервал флэшбек из первой половины встречи. Прошло 25 минут с начала тайма, «Зенит» вновь подал угловой и забил. Только в этот раз подачу от угла поля исполнил Артур, а по своим воротам пробил Черов, смущённый борьбой с Нино – 2:0. Удивительно, что «Зенит» забил два гола с угловых ударов на 25-й минуте каждого тайма. Эта математика «Факел» покорила, хотя команда Черевченко особо и не убивалась в этом матче. В концовке хозяева ещё и разгром оформили. Глушенков мягким навесом нашёл Ерохин. Удар Александра в кошачьем прыжке парировал Гудиев, но на добивании сработал Изидор - 3:0. Через пару минут Гудиев вновь отразил мяч на Изидора и случился четвёртый гол, но засчитан он не был из-за офсайда у француза. А гости ещё и в меньшинстве остались, когда Багамаев срубил Глушенкова, рвавшегося в контратаку. Событийная концовка матча.

«Зенит» не забил четыре мяча впервые в сезоне, но и эта победа оказалась разгромной. Резерв Семака с победы начал защиту Кубка России, обыграв «Факел» в первом матче группового этапа.