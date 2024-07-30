Воробьёв оценил старт сезона «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «Ростовом» в матче на Кубок России.

- Победа далась «Локомотиву» непросто. Было ощущение, что дело может дойти до серии пенальти?

- Слава богу, что забили. А так, мы готовились и к пенальти, потому что на футбольном поле все может произойти. Но время, чтобы забить еще было, мы это сделали и победили.

- Со стороны кажется, что вы здорово вписались в команду. Не было с этим никаких проблем?

- За это надо благодарить весь коллектив и ребят, которые тепло меня приняли. Так и влился.

- Как оцениваете старт сезона для «Локомотива»?

- У нас было обидное поражение от «Динамо», а теперь мы двигаемся дальше.

Елена Григорьевская