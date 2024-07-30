Изидор забил в упор, «Зенит» уже громит «Факел»

«Зенит» близок к очередной разгромной победе в новом сезоне. В кубковом матче с «Факелом» коллектив Сергея Семак забил уже третий мяч в ворота соперника из Воронежа. На 84-й минуте пробивал головой из пределов штрафной Александр Ерохин после навеса от Максима Глушенкова, вратарь в броске парировал угрозу, но Вильсон Изидор с двух метров вколотил мяч в сетку - 3:0.

До этого Александр Ерохин открыл счет ударом после подачи углового, позже после корнера мяч отскочил в сетку от ноги защитника «Факела». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.