«Зенит» ещё раз забил «Факелу» с углового

«Зенит» не позволяет усомниться в своём превосходстве над «Факелом» в матче первого кубкового тура в Пути РПЛ. На 25-й минуте после подачи с углового Александр Ерохин открыл счет. В середине второго тайма питерцы упрочили свой перевес, и снова после корнера. Густаво Мантуан со стандарта навесил в центр штрафной, где на выходе голкипер ошибся, а мяч рикошетом от ноги Василия Черова влетел точно в пустые ворота. Автогол и 2:0 в пользу «Зенита». Текстовый репортаж на LiveResult.ru.