Тедеев: «Мы понимаем, что это не хороший матч, что это крупное поражение, это неприлично»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Очень тяжелым получился матч лично для вас и для команды. Очень много эмоций было именно от вас. Что же сломалось с самого начала первого тайма? Потому что пропустили достаточно быстрый мяч на восьмой минуте?

- Как раз таки тот случай, когда где-то не досмотрели. Как правило, когда мы пропускаем быстрый гол, то не хорошо вошли в игру. Потому что сегодня та команда, которая играла с первых минут, и многие футболисты, почти половина из них сегодня впервые увидели друг друга. Потому что у них не было возможности даже готовиться к матчу. Сейчас нет никаких причин оправдываться. Надо просто проанализировать и те ошибки, что мы совершили на протяжении всей игры, самое главное, чтобы у нас была возможность эти ошибки исправить. Поэтому футболистам в этой ситуации я сказал, что самое главное, они должны сделать правильные для себя выводы, понять, что уровень футбола, в который нам приходится сегодня играть, он совершенно иной. Все футболисты, которые вышли в первом тайме, у них не было возможности играть в принципе до сегодняшнего дня на таком уровне. И нет такого опыта, но когда-то это должно было случиться, потому что раз они попали в эту команду, значит, они должны этому соответствовать, поэтому мы уверены в том, что сегодня не было того максимума, на который каждый мог рассчитывать. Поэтому были допущены определенные несвойственные им в принципе ошибки. Они были достаточно простыми. Поэтому в данной ситуации мы просто возьмем это все на себя, тренерский штаб. Вместе с футболистами будем помогать этим ребятам всем становиться просто лучше. Это самое главное, поэтому у нас нет времени сегодня горевать. Мы понимаем, что это не хороший матч, что это крупное поражение, это неприлично. Это всегда заставляет нас в какой-то степени опустить голову перед нашими болельщиками, что очень важно. Но в то же время они делали все, что могли. И сегодня просто допустили простые ошибки, где «Рубин» нам просто не оставил шансов в этой ситуации как-то их исправить. Потому что ошибка за ошибкой, и «Рубин» нас наказывал.

- Для вашей команды это большой урок?

- В принципе, уроком это назвать нельзя. Это просто тот матч, где мы можем сделать достаточно серьезные выводы и понять, как исправляться каждому из нас. Еще раз говорю, упрекать кого-то отдельно в этой ситуации вообще нет смысла, потому что сегодня случилось так, что мы все были не в лучшем своем состоянии относительно, может быть, даже менталитета. Если мы сможем эти ошибки исправить, я думаю, что каждый из футболистов ментально станет лучше. А это 100% поможет в будущем.