Карпин рассказал, в чём Песьяков был лучше нынешних вратарей «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что бывший голкипер команды Сергей Песьяков сильнее нынешних вратарей команды.

«Песьяков 100% был лучше нынешних вратарей «Ростова» для начала атаки от ворот. Посмотрим, смогут ли они дотянуть до его уровня», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Песьяков выступал за «Ростов» с 2017 года. Однако текущим летом он покинул клуб свободным агентом и перебрался в «Крылья Советов»

Сегодня, 30 июля, подопечные Карпина потерпели поражение от «Локомотива» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 0:1.