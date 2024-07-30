Рахимов: «После второго гола ребята определённо поймали кураж от игры»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Получилась хорошая яркая игра, в том числе для болельщиков. Сегодня лично вы как главный тренер довольны результатом или игрой, или все вместе идеально получилось?

- Наверное, если брать 90 минут, нет целостности. Я все равно пока не видел. У нас были эпизоды, которые позволяли определенные моменты сопернику, но в большинстве своем, в большей части матча игра была очень хорошей, достаточно хорошо организованной, и моментов было очень много. В первом тайме, когда мы вели со счетом 1:0 и забили один мяч. Ну и во втором тайме, наверное, после второго гола ребята определенно поймали такой кураж от игры. Все уже складывалось более-менее нормально, но здесь уже надо было всегда держать в тонусе, потому что у некоторых игроков реакция на потерю была достаточно медленной, они не дорабатывали. Отсюда было требование в этих эпизодах ужесточать.

- Как раз когда «Акрон» провел несколько замен, и они получились достаточно удачными, потому что «Акрон» создал парочку голевых моментов, все-таки тревога была у вас в тот момент?

- Конечно, мы уже видели в той ситуации, что на фланге у нас два атакующих игрока не доигрывали эпизоды, а оттуда проходят эти передачи, оттуда соперник преодолевает пространство и создает моменты. Нам, может быть, нужно было чуть пораньше среагировать на это и сделать замены.

- Никита Васильев, 17 лет. Сегодня у него дебют впервые на таком уровне. Как оцените его игру, насколько все получилось?

- Мы видим, что все равно у Никиты есть достаточно хорошее мышление, но мы видим, что ему еще ко многому нужно привыкать - к темпу, скоростям, реакции на моменты, к убыстрению игры. А качество? Голова у него светлая, но во всех этих компонентах ему нужно добавлять. Мы видели, что ему в этом немножко не хватает.