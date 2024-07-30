Карпин обвинил ВАР: «Люди на белое говорят чёрное»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Как можете оценить сегодняшнюю игру «Ростова»?

- Не лучшая игра. По понятным причинам дали сыграть ребятам, которые давно не играли в чемпионате, но они своим отношением к тренировкам заслужили такой шанс. Хотели также посмотреть ближайший резерв, кто в каком состоянии.

- Четыре замены были, появились игроки, приближенные к основе, которые в первых двух турах играли в старте. На ваш взгляд, в этот момент игра улучшилась или было то же самое на протяжении всех 90 минут?

- Плюс-минус то же самое. Даже когда они вышли. Плюс-минус то же самое, просто чуть больше контроля стало, но каких-то улучшений не произошло.

- Было что-то, что сегодня вам понравилось в игре «Ростова»?

- Были там первые 15 минут, они понравились, делали там, что должны были делать. После этого так уже особо ничего.

- Эпизод в концовке матча с падением Комличенко, который смотрели на ВАР, пенальти не был назначен. Вы как видели этот эпизод со скамейки, успели ли посмотреть повтор?

- Со скамейки вообще ничего не видел, был закрыт игроками. Показали, что сказать? Вы же видели.

- Видел. Мне кажется, пенальти. Как думаете вы?

- Если даже вам кажется, как мне будет казаться? Если удар по ноге был, на ВАР люди сидят, смотрят и говорят, что нет. Ну если на белое говорить черное, то что я скажу?