Галактионов: «Был план не ротировать игроков линии обороны»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Понравилась ли вам сегодня игра «Локомотива»?

- Структурно игра достаточно дисциплинированная. Моментов было предостаточно. Но самое главное, что на ноль сзади сыграли. Это как раз был один из таких планов на игру, что не ротировать игроков линии обороны, а дать им сыграться и более дисциплинированное сыграть в этом матче. Поэтому да, конечно, довольны. Это с учетом и конкуренции, которая у нас есть, ребята выходят и показывают свой уровень для того, чтобы быть лучше.

- Снова в какой-то момент «Локомотив» не забивал во многих эпизодах, и перекладина была, и штанга была. Не стали вспоминать на скамейке игру с «Динамо»?

- Да нет. Не стали вспоминать. Хорошо, что моменты есть, а это значит - организации игры в атаке говорит о том, что мы выбрали правильное направление. Вопрос реализации, но голы стоят хороших денег. Стараемся, конечно, реализацию подправлять, надеемся на то, что и люди у нас появятся качественные, которые эти моменты тоже будут реализовывать.

- Усиление требует только атака, или оборона тоже требует?

- Сейчас не время говорить о линиях и позициях, потому что все ребята, которые выходят, выполняют свой максимум и очень хорошо тренируются и работают. Понятно, ошибки есть, но нам на сегодняшний день надо организовываться, играть дисциплинированно. Что мы, в принципе, сегодня и сделали. Еще раз повторюсь: если появится игрок, который толкнет команду наверх и по качеству своему, и в индивидуальном плане, мы, конечно же, его возьмем.

- В какой момент в атаке откатились к тому варианту, который был основным в первых двух турах чемпионата - Воробьёв появился, Пиняев плюс Раков. Если сравнивать два варианта атаки, который был с первых минут и по ходу матча, качественно стало лучше или плюс-минус было то же самое?

- Посмотрите, у нас есть ребята, которые выходят в первом тайме и конкурируют между собой. Наир, Тимур Сулейманов, поэтому здесь они тоже свою работу хорошо делают и добавляют конкуренции. Ребята, которые вышли во втором тайме, мы с вами в самом начале говорили, что игра через два на третий, и атакующая группа игроков провела здесь большой объем работы в игре с «Динамо», поэтому надо было их сротировать и дать паузу, свой отрезок примерно в 30 минут они отыграли тоже активно.

- Вадим Раков забил свой гол. Его игру отдельно как оцените?

- Молодец. Сегодня можно говорить, что шанс представился, он его использовал. Дальше будем давать ему больше игрового времени. Мы за конкуренцию, Вадим - молодец, что сегодня свой шанс использовал. Также это посыл и другим молодым футболистам: когда шанс дают, его надо использовать.