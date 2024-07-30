Лапочкин — о фоле на Комличенко: «Не могу объяснить, почему это не пенальти»

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче «Локомотив» - «Ростов».

Кубковая встреча завершилась победой «железнодорожников» с минимальным счётом 1:0. В самой концовке арбитр Ранэль Зияков не поставил одиннадцатиметровый в ворота «Локомотива».

«Не могу объяснить, почему это не пенальти. Это традиционный фол на Николае Комличенко, он выиграл позицию, тянется к мячу, а его бьют сзади по ногам», — заявил Лапочкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Специалист признался, что для него стал удивлением тот факт, что VAR не пригласил судью посмотреть эпизод.

В следующем туре группового этапа Кубка России «Локомотив» встретится с «Оренбургом», а «Ростов» сыграет с «Химками».