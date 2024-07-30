Черевченко объяснил выход другого состава на матч против «Зенита»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Все 11 футболистов, которые сегодня выходят в старте, - это совершенно другой состав по сравнению с матчем чемпионата. Почему такую масштабную ротацию вы решили произвести?

- Во-первых, игра через два на третий день, дома играем на синтетике, а тут смена газона. У нас много ребят, которым нежелательны такие переходы. У нас в команде много молодых футболистов, мы сегодня поставили. И надо ребятам тоже шанс давать, а не тренироваться, но и играть. Это нечто другое, чем тренировочный процесс.

- Про молодых футболистов. И Абдула Багамаев, и Лука Багателия 2004 года. Можно ли говорить, что на этом отрезке сезона, когда кубковый турнир только начинается, чемпионат в приоритете для вас?

- Мы не разделяем. Просто вот так случилось, что если бы игра была через четвертый на пятый день… у нас с логистикой не очень важно, добирались сюда 11 часов. Это сказывается на футболистах, которые отыграли весь матч в чемпионате. Они полностью не восстановились. Какой смысл был рисковать?

- Можно ли ожидать появления с запаса? Он совсем маленький. Означает ли это, что вы будете аккуратно заменами распоряжаться?

- Почему? Замены все равно нужны в игре. Не дай бог, там травма, кто-то будет выпадать из игры, все равно придется менять.