Гладилин дал прогноз на дерби «Спартак» - «Динамо»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от столичного дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

По мнению эксперта, предстоящий матч ничего не будет решать, и команды, скорее всего, не выйдут на поле в оптимальных составах.

— Думаю, что ничейных исход в этом матче наиболее реален, и он устроит обе команды, — приводит слова Гладилина Legalbet.

Игра первого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ состоится завтра, 31 июля. Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.