«Рубин» одержал крупнейшую за 12 лет победу в Кубке России

Вечером 30 июля казанский «Рубин» играл дома в первом туре группового этапа Кубка России против тольяттинского «Акрона». Хозяева поля разгромили гостей с неприличным счётом – 4:0.

Как отмечает «Цифроскоп», это самая крупная победа казанцев в рамках Кубка России за последние 12 лет. Последняя такая же крупная победа была в марте 2012 года в матче с московским «Локомотивом». Кстати, это третья победа в истории «Рубина» в рамках Кубка страны со счётом 4:0.

Больше подробностей о матче в Казани – в нашем отчёте. Отметим, что в прошлом розыгрыше Кубка «Рубин» завершил своё выступление на турнире на стадии группового этапа.