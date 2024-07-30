Семак: «Для Нино игра - это лучшая тренировка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Два человека из состава, который был с «Рубином», это Нино и Барриос сегодня в старте. Почему именно на них выпало напряжение или честь сыграть два матча за три дня?

- Что касается Нино, то он пропустил определенное время. Я думаю, что игра - это лучшая тренировка. Какое-то время лучше сыграть, чем тренироваться. Что касается Барриоса, то в этой позиции альтернативы, отвечающей тем требованиям, которые у нас есть на сегодняшний день, нет. Поэтому он тоже начнет со старта и сыграет определенное количество времени. Это те два игрока, которых мы сегодня посчитали нужным поставить с начала матча. В остальном посмотрим, кто больше сыграет, кто меньше. Кому-то дали отдохнуть, посмотрим по игре, кого можно будет заменить, учитывая те правила, которые есть.

- Что касается выбора голкипера, Денис Адамов сегодня в старте, а не Михаил Кержаков. По какому принципу здесь?

- На предсезонных матчах играли все наши вратари. Я думаю, что и Денис Адамов, и Жен Латышонок смотрелись хорошо. Учитывая определенные характеристики, на первые матчи мы поставили Женю. Он оправдал и оправдывает наши надежды. А сегодня дали возможность как раз Денису Адамову проявить себя. На сегодняшний день он заслуживает того, чтобы играть.