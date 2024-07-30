Дебютный гол Вадима Ракова принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом» в Кубке России

«Локомотив» и «Ростов» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч первого тура группового этапа состоялся 30 июля на стадионе «РЖД Арена».

Начинать Кубок России «Локомотиву» пришлось в скверном настроении – массу моментов загубили «железнодорожники» и проиграли в московском дерби «Динамо». Хотя вполне могли и на победу рассчитывать. Оправдываться пришлось в кубковой игре против «Ростова», Михаил Галактионов выпустил практически основной состав, а вот Валерий Карпин применил серьёзную ротацию.

И молодой состав «Ростова» устроил довольно серьёзную бойню, повысив градус борьбы. Голенков получил по голове в верховой борьбе, Тикнизян корчился от боли после удара по ноге, Батраков выхватил в единоборстве. Пауз было много, медицинская бригада появлялась довольно часто.

Половина первого тайма ушла на борьбу, разборки, а уже потом «Локомотив» счёт открыл. Батраков отдал на ход Самошникову, Илья по флангу выбежал на голкипера и поразил цель. Но боковой рефери зажёг активный офсайд у Тикнизяна, а затем и повтор подтвердил правильность решения. Офсайд зафиксирован, «Локомотив» продолжает атаковать. После подачи от угла поля, серии рикошетов и удара Батракова с «ленточки» вынес мяч Семенчук, подстраховавший голкипера.

Далее Наир Тикнизян прорвался по флангу, получил своевременную передачу и сильно пробил в ближний верхний угол – Ханкич выручил «Ростова». Давление «Локомотива» продолжилось, «Ростов» больше оборонялся. На исходе часа игры Галактионов решился на тройную замену: Пиняев, Воробьёв и Митай вышли вместо Тикнизяна, Карпукаса и Сулейманова. Но сильных изменений не случилось. Ещё через десять минут вышел Вадим Раков и тут уже грянул гром.

Свежий Митай вывернул навес к штрафной пощади, рикошетом от Семенчука мяч достался Вадиму Ракову, а тот сначала обработал, а потом уже вонзил в сетку – 1:0. Дебютный гол Ракова в итоге стал решающим, своё преимущество «железнодорожники» не растеряли. Пытались даже развить, но не получилось и времени не хватило.

Серьёзное преимущество «Локомотива» всё-таки трансформировалось в гол, а «Ростов» не додержал. С победы начинают «железнодорожники» групповой этап Кубка России.