«Рубин» после 0:4 сделал 4:0 – «Акрон» серьёзно получил в Кубке России

«Рубин» и «Акрон» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч первого тура группового этапа состоялся 30 июля на стадионе «Казань Арена».

Новичок РПЛ в приподнятом настроении прибыл в Казань. Тольяттинская команда ещё совсем молода, но она уже смогла забраться в высший свет российского футбола и одержать там первую победу – на прошлых выходных был повержен «Факел». «Рубин» в это же время терпел форменный разгром от чемпиона, «Зенит» опять забил четыре мяча и уверенно победил в Казани – 4:0.

И вот за него «Рубин» принялся мстить. И получилось удачно. На пятой минуте голом должен завершиться эпизод с невероятным ударом Васильева. Метров с 20 пальнул Никита, совсем немного не попав под правую штангу. Тогда «Акрону» повезло, но быстрый гол гостей не обошёл стороной.

На восьмой минуте Иванов вдруг решил покатить на соперника – рядом оказался Кузнецов. Даниил немного пробежал вперёд в штрафную и легко прошил Волкова ударом в левый угол – 1:0. Спустя пять минут удваивать преимущество обязан был Шабанаджай. Илья Рожков после разрезающей передачи оббежал голкипера и забросил мяч к вратарской площади, откуда Дардан со всей силы пробил в перекладину.

Тогда «Акрон» пронесло, но преимущество «Рубина» в этот вечер было столь сильно, что шансов даже на ничью не наблюдалось. Все вопросы были сняты на старте второго тайма. Александар Юкич только появился на поле, как выписал справа отличный кросс. Илья Рожков же выиграл «второй этаж» и пробил в угол – 2:0.

А Дардан Шабанаджай продолжал губить моменты. После передачи Чумича австриец влетел в штрафную площадь под острым углом, сильно пробил под штангу, но переиграть голкипера не сумел. Загубил Шабанаджай и ещё один голевой момент, вывалившись на рандеву с Волковым после передачи из глубины. Дардан попытался раскачать голкипера, ушёл ближе к углу, но оттуда пробил неточно.

А дальше уже вступили в дело более точные игроки «Рубина». «Акрон» отбился после углового, но заброс Кузнецова вывел Юкича на рандеву с Волковым. Адександар вышел на голкипера и уверенно того переиграл – 3:0. А окончательный счёт установил Иву, Иванов короткой передачей к штрафной площади нашёл Угучукву, который уже пробил в «девятку» – 4:0.

«Рубин» получил 0:4 от «Зенита» в РПЛ и сделал 4:0 в матче с «Акроном» в Кубке России. Идиллия.