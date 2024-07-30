Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Рубин» после 0:4 сделал 4:0 – «Акрон» серьёзно получил в Кубке России

30 Июля 2024 • 20:32 Комментировать
Рубин
4:0
Акрон

«Рубин» и «Акрон» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч первого тура группового этапа состоялся 30 июля на стадионе «Казань Арена».

Протокол игры  
Рубин4:0Акрон
(1:0) Кузнецов Даниил8'  
(2:0) Рожков Игорь49'  
(3:0) Юкич Александар75'  
(4:0) Иву Угучукву81'  
Ставер ЕвгенийРожков Игорь 67' (Кабутов Дмитрий ( 67') Грицаенко Алексей 46' (Зотов Александр ( 46') Ашурматов РустамАпшацев Марат 79' (Иву Угучукву ( 79') Васильев Никита Алексеевич 46' (Вуячич Игор ( 46') Иванов Олег  10'Чумич Никола 74' (Тахери Касра ( 74') Безруков РусланКузнецов ДаниилШабанаджай Дардан
Запасные: Йочич БогданЮкич АлександарЛомовицкий АлександрНигматуллин АртурМукба ЭнриКорец НикитаТесленко Егор
Волков СергейБаранок Никита  25' 67' (Эсковаль Родриго ( 67') Бокоев МаратБардыбахин ВячеславКузьмин МаксимЭсанов Шерзод 57' (Данилин Кирилл ( 57') Болдырев МаксимМосквичёв Владимир 57' (Лончар Стьепан ( 57') Пестряков ДмитрийТимошенко Иван 46' (Грибов Сергей ( 46') Дмитриев Арсений 57' (Джурасович Алекса ( 57')
Запасные: Чалигава АксентийПалиенко МаксимШершов НикитаВитор ПаулоНагаев ДмитрийДимоски БоянСавичев Константин
30 июля. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

Новичок РПЛ в приподнятом настроении прибыл в Казань. Тольяттинская команда ещё совсем молода, но она уже смогла забраться в высший свет российского футбола и одержать там первую победу – на прошлых выходных был повержен «Факел». «Рубин» в это же время терпел форменный разгром от чемпиона, «Зенит» опять забил четыре мяча и уверенно победил в Казани – 4:0.

И вот за него «Рубин» принялся мстить. И получилось удачно. На пятой минуте голом должен завершиться эпизод с невероятным ударом Васильева. Метров с 20 пальнул Никита, совсем немного не попав под правую штангу. Тогда «Акрону» повезло, но быстрый гол гостей не обошёл стороной.

На восьмой минуте Иванов вдруг решил покатить на соперника – рядом оказался Кузнецов. Даниил немного пробежал вперёд в штрафную и легко прошил Волкова ударом в левый угол – 1:0. Спустя пять минут удваивать преимущество обязан был Шабанаджай. Илья Рожков после разрезающей передачи оббежал голкипера и забросил мяч к вратарской площади, откуда Дардан со всей силы пробил в перекладину.

Тогда «Акрон» пронесло, но преимущество «Рубина» в этот вечер было столь сильно, что шансов даже на ничью не наблюдалось. Все вопросы были сняты на старте второго тайма. Александар Юкич только появился на поле, как выписал справа отличный кросс. Илья Рожков же выиграл «второй этаж» и пробил в угол – 2:0.

А Дардан Шабанаджай продолжал губить моменты. После передачи Чумича австриец влетел в штрафную площадь под острым углом, сильно пробил под штангу, но переиграть голкипера не сумел. Загубил Шабанаджай и ещё один голевой момент, вывалившись на рандеву с Волковым после передачи из глубины. Дардан попытался раскачать голкипера, ушёл ближе к углу, но оттуда пробил неточно.

А дальше уже вступили в дело более точные игроки «Рубина». «Акрон» отбился после углового, но заброс Кузнецова вывел Юкича на рандеву с Волковым. Адександар вышел на голкипера и уверенно того переиграл – 3:0. А окончательный счёт установил Иву, Иванов короткой передачей к штрафной площади нашёл Угучукву, который уже пробил в «девятку» – 4:0.

«Рубин» получил 0:4 от «Зенита» в РПЛ и сделал 4:0 в матче с «Акроном» в Кубке России. Идиллия.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Акрон

Новости по матчу

Сегодня, 30 Июля
22:04
Тедеев: «Мы понимаем, что это не хороший матч, что это крупное поражение, это неприлично»
21:53
Рахимов: «После второго гола ребята определённо поймали кураж от игры»
20:59
«Рубин» одержал крупнейшую за 12 лет победу в Кубке России
20:19
«Рубин» в четвёртый раз забил «Акрону»
20:12
«Рубин» уже громит «Акрон»
19:47
«Рубин» и после перерыва забил быстрый гол в ворота «Акрона»
19:22
«Рубин» обыгрывает «Акрон» в Кубке России после первого тайма
18:44
Футболисты «Рубина» забили первый гол в Пути РПЛ нового сезона
18:00
«Рубин» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
17:38
«Рубин» и «Акрон» назвали стартовые составы на кубковую битву
02:11
Рубин - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Июля
23:58
Прогноз на точный счёт матча Рубин — Акрон Кубка России — 30 июля 2024
13:49
«Рубин» – «Акрон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
28 Июля
11:42
Бесплатный прогноз и ставка на матч Рубин — Акрон Кубка России — 30 июля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Ольмо готов перейти только в один клуб Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас «Пари НН» может уволить Илича Судья объяснил, почему матч Аргентина - Марокко был доигран спустя два часа
Спортивные новости
Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
2DROTS 2DROTS
Строгино Строгино
1
0
2.00 3.85 3.25
Видео
Окончен после пенальти
Оргэнергострой Димитровград Оргэнергострой Димитровград
Лада-Тольятти Лада-Тольятти
3
3
Видео
Окончен
Ильпар Ильпар
Уралец Нижний Тагил Уралец Нижний Тагил
0
2
Видео
Окончен
Кубань Холдинг Кубань Холдинг
Дружба Майкоп Дружба Майкоп
2
1
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ростов Ростов
1
0
1.99 3.65 3.40
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Акрон Акрон
4
0
1.84 3.50 4.10
Видео
Окончен
Череповец Череповец
Динамо Вологда Динамо Вологда
0
1
Видео
74 мин
Зенит Зенит
Факел Факел
1
0
1.29 4.90 11.00
Видео
31.07.24 в 12:30
Анри Владивосток Анри Владивосток
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
Видео
31.07.24 в 15:00
Темп Темп
Динамо Барнаул Динамо Барнаул
Видео
31.07.24 в 16:00
Химки Химки
Оренбург Оренбург
2.90 3.65 2.21
Видео
31.07.24 в 16:00
Победа Хасавюрт Победа Хасавюрт
Ангушт Ангушт
Видео
31.07.24 в 17:00
СШ Ленинградец СШ Ленинградец
Динамо СПб Динамо СПб
Видео
31.07.24 в 17:00
Кристалл Кристалл
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
Видео
31.07.24 в 18:00
Broke Boys Broke Boys
Квант Квант
2.05 3.85 3.15
Видео
31.07.24 в 18:00
Нарт Черкесск Нарт Черкесск
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
Видео
31.07.24 в 18:30
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.12 3.70 3.05
Видео
31.07.24 в 19:00
Псков 747 Псков 747
Луки-Энергия Луки-Энергия
Видео
31.07.24 в 21:00
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
1.73 3.65 4.60
Видео
31.07.24 в 21:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.24 3.45 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июля
22:04 · Кубок России
Тедеев: «Мы понимаем, что это не хороший матч, что это крупное поражение, это неприлично»
21:57 · Кубок России
Карпин рассказал, в чём Песьяков был лучше нынешних вратарей «Ростова»
21:53 · Кубок России
Рахимов: «После второго гола ребята определённо поймали кураж от игры»
21:45 · Кубок России
Карпин обвинил ВАР: «Люди на белое говорят чёрное»
21:33 · Кубок России
Ерохин открыл счёт в матче «Зенита» с «Факелом»
21:30 · Кубок России
Галактионов: «Был план не ротировать игроков линии обороны»
21:08 · Кубок России
Лапочкин — о фоле на Комличенко: «Не могу объяснить, почему это не пенальти»
21:03 · Кубок России
Черевченко объяснил выход другого состава на матч против «Зенита»
21:00 · Кубок России
Гладилин дал прогноз на дерби «Спартак» - «Динамо»
20:59 · Кубок России
«Рубин» одержал крупнейшую за 12 лет победу в Кубке России
20:56 · Кубок России
Семак: «Для Нино игра - это лучшая тренировка»
20:30 · Кубок России
«Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:23 · Кубок России
Раков открыл счёт в концовке матча «Локомотива» и «Ростова»
20:19 · Кубок России
«Рубин» в четвёртый раз забил «Акрону»
20:12 · Кубок России
«Рубин» уже громит «Акрон»
20:09 · Кубок России
Игрок «Строгино» Бородин: «Проиграть 2DROTS – неприятно и позорно»
19:47 · Кубок России
«Рубин» и после перерыва забил быстрый гол в ворота «Акрона»
19:26 · Кубок России
«Локомотив» и «Ростов» в первом тайме голов не забили
19:22 · Кубок России
«Рубин» обыгрывает «Акрон» в Кубке России после первого тайма
19:04 · Кубок России
«Локомотив» в контратаке открыл счёт в матче с «Ростовом», но гол отменили
18:46 · Кубок России
​Пономарёв не сомневается в победе ЦСКА
18:44 · Кубок России
Футболисты «Рубина» забили первый гол в Пути РПЛ нового сезона
18:31 · Кубок России
Автором первого гола розыгрыша Кубка России стал… физрук
18:00 · Кубок России
Игроки «2Drots» на 90-й минуте дожали «Строгино»
18:00 · Кубок России
«Рубин» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Все новости