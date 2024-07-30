«Рубин» в четвёртый раз забил «Акрону»

«Рубин» забил очередной мяч в ворота «Акрона» в кубковом поединке в Пути РПЛ. Команда Рашида Рахимова дважды отличилась в контратаках и столько же результативных ударов нанесла после угловых. На 81-й минуте счет стал 4:0 когда после навеса с углового мяч заметался по штрафной гостей, в итоге снаряд отскочил к Угучукву Иву, который с 14 метров поразил левую «девятку». Интересно, что хавбек только-только вышел на замену. Текстовая трансляция - на LiveResult.ru.