«Рубин» забил очередной мяч в ворота «Акрона» в кубковом поединке в Пути РПЛ. Команда Рашида Рахимова дважды отличилась в контратаках и столько же результативных ударов нанесла после угловых. На 81-й минуте счет стал 4:0 когда после навеса с углового мяч заметался по штрафной гостей, в итоге снаряд отскочил к Угучукву Иву, который с 14 метров поразил левую «девятку». Интересно, что хавбек только-только вышел на замену. Текстовая трансляция - на LiveResult.ru.
«Рубин» в четвёртый раз забил «Акрону»
0
0
0
0
0
0
0
0
Новости по матчу
Сегодня, 30 Июля
29 Июля
28 ИюляПоказать ещё
Бонусы букмекеров
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Ольмо готов перейти только в один клуб Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас «Пари НН» может уволить Илича Судья объяснил, почему матч Аргентина - Марокко был доигран спустя два часа
Спортивные новостиСколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 30 Июля
22:04 · Кубок РоссииТедеев: «Мы понимаем, что это не хороший матч, что это крупное поражение, это неприлично»
Бан пользователя