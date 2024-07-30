«Рубин» уже громит «Акрон»

«Рубин» продолжает забивать в кубковом матче первого тура Пути РПЛ против «Акрона». Казанцы провели контратаку в самом начале встречи, когда отличился Даниил Кузнецова. Сразу после перерыва у коллектива Рашида Рахимова сработал угловой, уже Илья Рожков стал героем эпизода. Счет стал разгромным на 75-й минуте - после углового у своих ворот казанцы организовали контратаку, Александар Юкич с центра поля убежал на рандеву с вратарем и спокойно реализовал свой момент.

3:0 на табло, «Рубин» близок к победе. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.