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«Рубин» уже громит «Акрон»

30 Июля 2024 • 20:12 Комментировать
Рубин
4:0
Акрон
1 1.92 X 3.65 2 4.15
2-й тайм

«Рубин» продолжает забивать в кубковом матче первого тура Пути РПЛ против «Акрона». Казанцы провели контратаку в самом начале встречи, когда отличился Даниил Кузнецова. Сразу после перерыва у коллектива Рашида Рахимова сработал угловой, уже Илья Рожков стал героем эпизода. Счет стал разгромным на 75-й минуте - после углового у своих ворот казанцы организовали контратаку, Александар Юкич с центра поля убежал на рандеву с вратарем и спокойно реализовал свой момент.

3:0 на табло, «Рубин» близок к победе. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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