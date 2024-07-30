Игрок «Строгино» Бородин: «Проиграть 2DROTS – неприятно и позорно»

Во вторник подмосковный клуб «Строгино» играл против медийного клуба 2DROTS в рамках первого раунда Пути регионов Кубка России. Профессиональный футбольный клуб минимально уступил сопернику из мира медиафутбола.

Игрок «Строгино» Дмитрий Бородин высказался о поражении, назвав его позорным.

«Неприятно и позорно. Профессиональный футбол должен обыгрывать медийный. Но в 2DROTS тоже сильные игроки, у которых даже больше опыта, чем у нас. Значит, заслужили больше», - говорит Бородин для «Чемпионата».

Отметим, что в прошлом розыгрыше Кубка России 2DROTS смог дойти до четвёртого раунда Пути регионов, где уступил «Химкам».