«Рубин» сделал ещё один шаг к первой победе в кубковом Пути РПЛ нового сезона. В домашней игре с «Акроном» казанцы забили в одной из первых атак второго тайма. На сей раз пришел на помощь стандарт. Александар Юкич исполнил штрафной с правого фланга, а Илья Рожков, опередив всех, головой отправил мяч в дальний угол. Счет стал 2:0. Напомним, что на восьмой минуте в контратаке забил гол Даниил Кузнецов. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Рубин» и после перерыва забил быстрый гол в ворота «Акрона»
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