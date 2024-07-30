«Локомотив» и «Ростов» в первом тайме голов не забили

Вечером вторника стартовал групповой этап Кубка России. В Москве «Локомотив» играет против «Ростова». По итогу первого тайма команды Михаила Галактионова и Валерия Карпина голов друг другу не забили – 0:0. Взятием ворот из офсайда на 26-й минуте матча отличился защитник «железнодорожников» Илья Самошников.

Напомним, что команды выступают в рамках квартета В в текущем роызыгрыше Кубка. В него также попали «Оренбург» и «Химки», этим клубам предстоит сыграть свой очный матч завтра, 31 июля.

Следить за текстовой трансляцией матча «Локомотив» и «Ростов» можно у нас на портале. Приближается второй тайм!