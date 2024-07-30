«Рубин» обыгрывает «Акрон» в Кубке России после первого тайма

Вечером вторника стартовал групповой этап Кубка России. В одно время проходят два матча: «Рубин» в Казани принимает «Акрон» из соседней Самарской области, а «Локомотив» дома играет против «Ростова».

Игроки «Рубина» пока что обыгрывают своих соперников, на табло горит минимальное преимущество казанцев – 1:0. Гол «Акрону» получился быстрым, забил его на восьмой минуте Даниил Кузнецов.

Напомним, что следить за всеми событиями поединка можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. Впереди второй тайм встречи в рамках группы D.