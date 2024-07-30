«Локомотив» в контратаке открыл счёт в матче с «Ростовом», но гол отменили

И во втором матче кубкового Пути РПЛ уже открыт счёт. «Локомотив» с «Ростовом» на протяжении первой трети поединка тянули с результативными ударами, но все же коллектив Михаила Галактионова добился успеха, забив в контратаке. Артём Карпукас со своей половины поля отдал на Алексея Батракова, а тот проникающим пасом вывел один на один Илью Сасошникова, который обвёл в правую сторону вратаря Хидаета Ханкича и спокойно отправил мяч в пустые ворота. После затяжных консультаций арбитров гол отменили.

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