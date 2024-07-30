​Пономарёв не сомневается в победе ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв не сомневается в том, что московский клуб обыграет «Краснодар» в кубковом матче, который состоится уже в среду. Он отметил, что южане сейчас пребывают не в лучшей своей форме, что отражается и на результатах в чемпионате.

- Думаю, что ЦСКА победит, ведь «Краснодар» находится в разобранном состоянии. В чем причина неудач «Краснодара»? Думаю, что роковой ошибкой было увольнение Ивича, - цитирует слова специалиста издание «РБ Спорт».

Поединок московского ЦСКА и «Краснодара» состоится в среду вечером в 21 час по московскому времени.