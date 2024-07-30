Автором первого гола розыгрыша Кубка России стал… физрук

Стартовал новый розыгрыш Кубка России. Любопытно, что автором первого гола в соревновании стал представитель команды «Оргэнергострой» из Димитровграда. Речь идёт о Руслане Шагееве. Он является не профессиональным футболистом, а учителем физкультуры в лицее ядерных технологий. Шагееву удалось расписаться в воротах команды «Лада-Тольятти».

Стоит сказать, что уже несколько лет Кубок России проводится в формате с двумя сетками. Так, для представителей Премьер-лиги турнирная дистанция начинается с групповой стадии.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является «Зенит».