Игроки «2Drots» на 90-й минуте дожали «Строгино»

Новый сезон розыгрыша национального Кубка стартовал матчем «2Drots» - «Строгино». Команды создали предостаточно моментов, но с голами было туго. Илья Скоропупов правее центра ворвался в штрафную соперника и с отличной позиции пробил по воротам, однако эту попытку в последний момент успел заблокировать защитник. Владислав Ослоновский справа ворвался в штрафную соперника и отдал пас немного назад на Артура Газданова, который с 12 метров без сопротивления пробил параллельно воротам. У гостей Барсег Киракосян зацепился за мяч перед штрафной соперника, красиво ушёл от опекуна, а вот с убойной позиции пробил слабо, и вратарь без проблем с этим выстрелом справился. Ослоновский левее центра протащил игровой снаряд до штрафной соперника и по замысловатой траектории пробил под перекладину - голкипер в прыжке перевёл мяч на угловой!

Во втором тайме Газданов от левого углового флага сделал хитрый пас в в район одиннадцатиметровой отметки, Владислав Семёнов классно открылся и без сопротивления пробил выше перекладины. Семёнов прорвался вперёд по левому флангу и от лицевой выполнил кросс к ближнему углу вратарской, Скоропупов опередил защитника, но головой пробил параллельно воротам. Максим Фролов слева ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, Ослоновский с 8 метров пробил в створ, однако кипер свою команду выручил! Стандарт на левом фланге заработали хозяева - Антон Терехов классно навесил к дальней штанге, а Алексей Курзенёв с пары метров отправил игровой снаряд выше перекладины. На 90-й минуте стандарт перед штрафной соперника заработали хозяева, Терехов с 22 метров шикарно перебросил стенку и направил мяч точно в левый угол. Прыжок кипера только добавил красоты этому моменту - 1:0, и «2Drots» в следующем раунде.