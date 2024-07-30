«Локомотив» и «Ростов» назвали составы на матч Кубка России

В первом туре группового этапа Кубка России во вторник вечером «Локомотив» будет принимать «Ростов».

Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Лантратов, Жерзино, Фассон, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Ненахов, Батраков, Карпукас, Баринов, Сулейманов.

Рулевой «Ростова» Валерий Карпина, в свою очередь, доверил место в основе таким игрокам: Ханкич, Мелёхин, Чернов, Жбанов, Семенчук, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Саравия, Зубенко, Голенков.

Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «РЖД Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.