«Рубин» и «Акрон» назвали стартовые составы на кубковую битву

Сегодня, 30 июля, казанский «Рубин» примет на своём поле тольяттинский «Акрон» в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

Накануне игры пресс-службы команд поделились информацией о своих составах.

Стартовый состав «Рубина»: Ставер (вр), Рожков, Ашурматов, Грицаенко, Кузнецов, Безруков, Иванов (к), Апшацев, Васильев, Чумич, Шабанхаджай.

Стартовый состав «Акрона»: Волков (вр, к), Баранок, Бокоев, Пестряков, Бардыбахин, Москвичёв, Эсанов, Кузьмин, Дмитриев, Тимошенко, Болдырев.

Начало матча запланировано на 18:30 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.