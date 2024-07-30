Тарханов объяснил, почему считает «Динамо» фаворитом в дерби со «Спартаком»

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о предстоящем дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

Специалист заявил, что на поле сойдутся равные команды, но преимущество он отдает «бело-голубым».

«Потому что оно [«Динамо»] выиграло оба матча в чемпионате Российской Премьер-лиги, а «Спартак» по разу победил и проиграл», — цитирует Тарханова Vprognoze.

При этом эксперт отметил, что в кубковых матчах могут произойти различные неожиданные события.

Матч первого тура группового этапа Кубка России «Спартак» - «Динамо» пройдет 31 июля, начало — в 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.