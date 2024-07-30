Дивеев рассказал, какое поражение ЦСКА стало самым обидным в прошлом сезоне

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о самом обидном поражении команды в прошлом сезоне.

По словам игрока, самым тяжелым ударом стало поражение от «Зенита» в Кубке России.

«Да, обидное поражение. Хотелось забрать Кубок. Если бы обыграли «Зенит», «Балтику» прошли бы точно», — заявил Дивеев «Чемпионату».

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Кубка России стал «Зенит».

31 июля ЦСКА встретится с «Краснодаром» в рамках первого тура нового сезона Кубка России. Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. Спортивный портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.